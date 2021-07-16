台灣高鐵宣布，第一線員工已完成疫苗接種作業，此次與北、中、南三地之專業醫療院所密切合作，安排經驗豐富之醫療人員，並特別採用刻度精密之注射器，同時機動調度人員接受接種，不但使單瓶疫苗可提供15人施打的比率超過95％，一線同仁的疫苗接種率亦逾9成，進一步確保營運及旅客乘車安全。

高鐵公司特別感謝中央流行疫情指揮中心及交通部協助，讓疫苗接種順利完成，使高鐵營運及旅客安全，獲得更多保障，在微解封中提供旅客更加安全的乘車環境，敬請安心搭乘並繼續支持台灣高鐵。

高鐵公司表示，本次疫苗施打作業，均以尊重同仁之接種意願為前提，並確實遵照中央流行疫情指揮中心與行政院國土安全辦公室指示，依人員工作性質與旅客接觸之密切程度，以及維繫關鍵基礎設施運作之必要性，決定接種之先後順序。

另外，針對台北市政府日前公布高鐵台北站站務員（案15169）確診及相關足跡；高鐵公司表示，據該同仁自述，係因身體不適故於7月5日主動就醫並進行PCR採檢後確診，在此之前並未收到北市府或任何疫調單位之採檢通知。

台灣高鐵公司表示，配合三級警戒延長至7月26日，警戒期間高鐵各車次列車仍繼續維持全車對號座、每週提供556班次的旅運服務。