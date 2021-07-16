北市警局長陳嘉昌16日屆退，貢獻警界43年，由台中市警局長楊源明接任，台北市長柯文哲、警政署長陳家欽見證監交。柯文哲說，陳嘉昌在北市3年任內，重大案件100％破案，住宅竊盜案也下降，邀他退休後繼續擔任市政顧問，另外歡迎楊源明率領北市警察同仁貢獻努力。

柯文哲說，謝謝陳嘉昌在北市3年的貢獻，北市重大案件100％破案，警察最重要就治安、交通、為民服務，可圈可點、做得不錯，對警局e化數位平台運用有成效，包括北市警WORK SMART大平台、布設巡邏箱電子化系統，偵查情資分析系統，六都首創數位證物勘驗管理系統，相當有成就，陳退休後，繼續擔任北市警政組市政顧問，貢獻智慧。

柯文哲說，歡迎並祝賀楊源明，楊是警大刑事警察學系47期、警大警察政策研究所畢業，歷任北市文山一分局長、刑事局主祕、嘉義市警局長、刑事局副局長、基隆市警局長、警政署主祕、台中市警局長，學經歷非常豐富，目前疫情仍相當嚴峻，希望楊來北市，繼續在良好基礎上努力。

針對新任局長並非台北市長可選擇，柯說，基本尊重警政署，因警政的人主政風一條鞭，沒什麼一定要特別的人選，只要做好治安、交通、為民服務就好。