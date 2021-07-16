由於全國仍處於防疫三級警戒，工人們必須尋找適當的地點用餐，才能避免受罰，但高雄一處建築工地卻發生工人還未到上班時間，只是帶著早餐提早到工地內用餐，簽到時竟被高市府架設的攝影機拍到沒戴安全帽，因此被開罰6000元，工人無奈表示，只是先簽個名、吃早餐，都還沒到上班時間就被罰，相當不公平，對此，高市府工務局強調，只要進入工地就必須依法戴上安全帽。

陳姓工人不滿遭罰向媒體投訴表示，因為疫情期間，不敢隨意在工地外脫口罩飲食，所以他在6月15日上午7時左右，拿著早餐進入工地，並依規定簽到，沒想到，卻被市府的攝影機拍到沒戴安全帽，隨後就接到6000元的罰單。

陳姓工人表示，現在外面不能吃早餐，他只是進到工地用餐，先簽個名而已也被罰，上班時間沒戴安全帽被罰沒話說，但只是提前到先簽名，就被罰6000元，覺得非常不公平，他們一天才賺2000元，覺得既委屈又無奈。

對此，高市府工務局表示，有鑑於今年上半年工安事故頻傳，市府除了加派人力到各工地巡查工地安全外，也在工地加裝監視器，抽查是否落實勤前教育及酒測，而進入工地全程戴安全帽也是早已三申五令，但過往工人多輕忽，為了落實工地安全、減少工安事故，針對違反安全規定開罰，是要讓營造廠和建築工人正視工安規定。