南韓女團AOA前主唱草娥2017年退團後，便消失在螢光幕前一段時間，直到前陣子終於復出，活躍於各大節目上，還一改過去的美艷風格，不少粉絲對她的改變都感到十分驚喜，草娥還大方分享這段時間研究出的「股票經」，坦言自己將錢全部ALL IN，回報率竟高得嚇人。

草娥自從退團後，IG幾乎都沒有更新，3年間來只有在生日當天，她才會發文感謝粉絲的生日應援，去年草娥終於重新出現在大家面前，開始以個人形象進行活動，不但妝感不像女團時期誇張，整體的氣質都變得清新溫柔，她的臉上常掛著笑容，看起來比過去來得開朗自在不少。

草娥在節目上分享自己的投資經驗。（圖／翻攝自ALL THE K-JAM 올더케이잼 YouTube）

日前草娥在節目《大韓外國人》分享自己投身股市的經驗談．坦承自己本來不玩股票，但最近因為疫情關係造成股票暴跌，她才決定一口氣將所有錢投注進去，「勝率大概是50%到55％之間。」讓主持人忍不住當場驚呼，其實過去草娥也曾在盧弘喆的節目提及此事，嚇得盧弘喆表示：「說真的很多人都會說草娥為什麼不出來，有那些錢就可以休息啦。」

事實上，AOA自2012出道以來，以性感的舞姿風格走紅，身為主唱的草娥卻在當紅之際退團，造成AOA曾沉寂一時，儘管後來她們曾參加競演節目《Queendom》再度獲得關注，卻又爆出珉娥遭智珉霸凌等醜聞．珉娥的狀況至今仍十分不穩定，導致AOA如今的聲勢大不如前，甚至陷入名存實亡的窘境。