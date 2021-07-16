知名市調機構Canalys發表全球手機市場2021年第二季排名，小米公司在全球智慧型手機市場佔有率達到17%，超越蘋果（Apple）晉升全球第二，是首度達成此里程碑。是全球智慧型手機出貨前五大品牌中，與去年同期相比增長83%，是增長速度最高的品牌。

Canalys表示，小米已經完成從挑戰者到市場主導者的業務升級，並持續提升整合電信市場和公開市場的策略。Canalys認為，小米的新目標，就是取代三星成為全球最大的智慧型手機製造商。

市調機構Canalys統計，小米成為2021年Q2全球智慧型手機出貨量第二位，是首度達成此成績。（圖／小米提供）

小米集團創始人、董事長兼CEO雷軍在對全體員工發出的信中指出，「成為世界第二是小米發展史上的重大里程碑，經過五年的艱苦卓絕的補課，小米的產品能力已實現了巨大的提升，在高階市場打開局面並站穩了腳跟。下一步，小米將進一步精實核心能力，能夠儘快真正坐穩世界第二。」

在2020年第四季，小米手機全球出貨量4340萬台，與去年同期相比增長31.5%，首次超越蘋果，重返全球第三。隨後的2021年第一季，蘋果以15%的市場份額升至全球第二，小米以14%的份額緊隨其後，其全球出貨量達到4940萬台，與去年同期相比增長69.1%。

小米自2020年推出首款高階旗艦小米10系列以來，在影像、螢幕、充電、工藝、智慧製造等核心技術領域的持續創新，搶攻高階市場的目標明顯。其中，小米在影像領域全球首發了1億像素相機、GN2超大感光元件主鏡頭、液態鏡頭等新技術；小米也在手機全面螢幕技術持續探索，去年也率先發佈了「第三代螢幕下相機」技術；在充電技術方面，小米率先帶來200W有線充電、120W無線充電，並發表石墨烯基鋰離子電池、第二代矽氧負極電池等新技術；小米首度將陶瓷材質運用於手機，引領了工藝探索的趨勢。

此外，小米智慧工廠一期已建置完成開始生產，它是擁有全自動化生產線、年產百萬高階智慧型手機的智慧工廠，也是新工藝、新材料、新技術預研的大型實驗室，以及先進製造設備和自動化產線的實驗基地。

小米公司分享，其創新能力是源於大量研發投入以及持續激勵人才的根基。2020年小米研發總投入超過100億元人民幣，今年預計再增加30~40%。在2021年初，小米就宣佈將進行史上規模最大的工程師擴招，全年招聘5000名工程師，占目前員工總數超20%。同時，小米還推出技術人才百萬美金大獎、青年工程師獎勵計畫等多項人才激勵措施，僅在今年7月份，就有近700名小米青年工程師獲授1604.2萬股的股票激勵。

值得一提的是，小米的全球化拓展與新零售通路變革也成為其拿下全球第二的重要推力。據Canalys最新揭露的全球智慧型手機第二季資料，小米在境外市場快速擴張，在拉丁美洲同比增速超300%，在非洲超過150%，在西歐增長超過了50%。據小米集團2021年第一季財報，小米手機已經進入全球100多個國家和地區，在12個國家和地區排名第一，歐洲市場排名第二，印度市場連續多年穩居第一。