美日兩國捐贈台灣疫苗，再加上台積電、永齡確定購入1000萬劑BNT，對此，資深媒體人王尚智表示，民進黨疫情主結構性的缺失雖未真正淨除，但由於民間基層不滿的「最高點」已經高峰翻越，民進黨將會採取「波段式的疫苗抵達」且不斷內宣，營造一種「疫苗也沒那麼缺」的假象。

王尚智今（16日）在臉書發文觀察到，7月起民進黨整個防疫措施的「結構」已經改變，原先所有人多方批判與監督的視角，也因此得被迫調整，主要因為「防疫、疫苗、紓困」三大破洞，畢竟慢慢做了修補，尤其是「拒購國際疫苗、扶植國產疫苗」的最核心的扭曲，已經在永齡基金會、台積電和慈濟的1500萬劑的BNT疫苗下，被迫導正與抒解。

當然，王尚智譏諷，隨之而來民進黨從上到下的「自吹自擂」，又展現了另一波讓人直覺誇張又噁心的集體嘴臉，自吹自擂中，竟然還明顯蓄意遮蔽「民間採購」，尤其永齡和台積電的功勞，堪稱既幼稚又可恥，但這就是絲毫未改的民進黨，如同小狗看了電線桿，就想腳舉起來。

王尚智直言，依然有所不可抗拒的變遷則是「民怨消減」，但高張力持續了一大陣子的基層民怨，畢竟還是會慢慢鬆解，如同自己之前老早就已經提前預測的，民進黨將會採取「波段式的疫苗抵達」且不斷內宣，營造一種「疫苗也沒那麼缺」的假象。

至於民進黨如何消減民怨，王尚智表示，如今配合著各年齡層已經七百多萬人的上網「意願登記」，只要登記了，就有一股想望、一份盼頭，而不是枯竭的等待！這些都是民怨化解的巧妙手法，包括繼續畫大餅，承諾將要買次世代疫苗、明後年的疫苗數千萬劑等等，配合地方縣市施打疫苗的進度現況，至少對民進黨「基本盤」的恢復，有所助益。

王尚智稱，總體而言，民進黨疫情主結構性的缺失雖未真正淨除，但由於民間基層不滿的「最高點」已經高峰翻越，今後自然呈現著不得不的曲線反轉，民進黨也將趁機放大宣傳、粉飾太平。