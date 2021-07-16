全球疫苗施打率雖然漸增，但變種病毒威脅仍在，個人防護裝備市場需求不斷，美德醫-DR(9103)以全球戰備庫存系統不間斷地進行全球物資調度，執行長楊威遠表示，全球新冠疫情已進入長期抗戰，各項體育賽事無不提高防疫規格舉行，應東京主辦單位邀約，空運千件防護衣前進東京，希望能以實際的安全防護，「罩」顧選手及團隊夥伴的安全與健康！

美德醫療觀察全球防疫產業的趨勢，以及綜合多份國際市場產業報告，預測未來三年全球個人防護裝備(PPE)市場產值將增加286億美金，年成長率仍可望達9%。個人認為全球疫情受到控制後，因為對疫情餘悸猶存，預告低接觸時代的來臨，這將會催生一種全新的生活形態，其中包括，主動化、分眾化、綠色化三個維度的變化。

面臨變種病毒的威脅，現今所有疫苗保護效力下降，加強防護與病毒共存的日子宣告來臨，除了戴口罩、洗手消毒的被動阻擋病毒細菌，改為主動根除病毒，降低環境中的病毒數量，目前全球疫情高峰期逐漸降溫當中，防疫不能犧牲環境，美德醫療研發環保材質，有助於環境保護的商品。

東京奧運將在7月23日至8月8日正式展開，台灣亦有66位選手參與本屆競賽，美德醫除了空運千件防護衣等防疫物資前進東京，也攜手中華奧會推出三款獨家限定版「中華奧會運動聯名款」醫用口罩，分別為節奏款、突破款及卓越款，希望能「罩」顧選手及團隊夥伴的安全與健康。