美股消息面：

1.美國勞工部周四公布，上周（截至7月10日）初次請領失業救濟金人數周減2.6萬人，至36萬人，符合市場預期，並再創疫情爆發以來的16個月新低。上周初次請領失業救濟金人數4周均值為38.25萬人，較前一周減少1.45萬人。截至7月3日止當周，美國續領失業救濟金人數周減12.6萬人，為324.1萬人。

2.美國6月工業生產月增0.4%，不及經濟學家預估的月增0.6%。製造業產出月減0.1%，經濟學家預期為成長0.2%。產能利用率為75.4%，略低於預期75.6%。

3.美國6月出口物價較上月上漲1.2%，符合預期。進口物價月漲1%，低於經濟學家預估的月漲1.2%。

4.美國費城聯準銀行7月製造業指數為＋21.9，較6月的＋30.7大幅放緩，且遠不及市場預估的＋28。製造業投入價格指數為＋69.7，較上月的＋80.7下滑。製造業新訂單指數為＋17，低於6月的＋22.2。製造業就業指數為＋29.2，略低於6月的＋30.7。

5.美國紐約聯準銀行7月製造業指數從6月的17.4勁揚至43，遠超出經濟學家預估的18，並創下歷史新高。該指數以零為榮枯分界點。

6.美國就業數據帶來提振，周四美元反彈走高，尾盤美元指數漲0.2%，報92.603美元，盤中一度最低跌至約92.272。

7.消息指出石油輸出國組織（OPEC）與其減產盟國就產量安排達成妥協，使原油供應增加的預期升高，以及多個國家因為新冠變種病毒肆虐而收緊限制措施，使原油需求和經濟前景蒙上陰影，周四紐約期油收跌1.48美元或2.02%，為每桶71.65美元。倫敦布蘭特期油收跌1.29美元或1.72%，為每桶73.47美元。兩期油合約同步創下逾一周新低。

8.美國聯準會主席鮑爾再度釋出「鴿派」言論、中國第二季經濟成長率放緩，以及美國經濟在後疫情時代可能已經到頂的擔憂帶動黃金買氣，國際金價連漲第3天，周四紐約期金收漲4美元或0.2%，為每盎司1829美元，再創下6月16日來新高。