《國際油價》美油亞洲電子盤呈彈 10:532021/07/16 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管據報告顯示，6月OPEC石油產量增加了59萬桶/日，來到2603萬桶/日，但隨著近期油價持續下跌，部分投資人進行逢低承接，令盤中美油反彈；周五(7/16)截至台北時間上午10點30分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-8月輕質原油期貨上漲0.12美元，報每桶71.77美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨持穩，報每桶73.47美元。(商品行情網) 《國際金融》財報不佳、疫情加劇 歐股挫敗 《期貨》7月台指期開盤下跌195點 金融期、電子期弱勢 #美油 #報每桶 #國際油價 #亞洲 #電子盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 社評／拜習會 中美邁向合作的考驗 04:102021/07/16 焦點新聞 陳彥松 接國巨集團財務長 04:102021/07/16 財經要聞 中鋼8月內銷盤價 維持平盤 04:102021/07/16 財經要聞 陸港觀盤－掌握優勢股 迎接旺季商機 04:102021/07/16 全球財經 愛上第二故鄉 來自希臘的台灣女婿裴思達 07:002021/07/16 生活 鋼鐵人回歸 15檔鋼鐵股 強勢反彈 04:102021/07/16 財經要聞 工商社論》台美TIFA應以簽署FTA為目標！ 04:102021/07/16 財經要聞 富永愛珠寶演繹禪風 MIKIMOTO融入和風美學 04:102021/07/16 時尚消費 美禁止進口新疆產品 04:102021/07/16 全球財經 1分鐘讀財經》法說會變法會 台積電ADR屠殺5％ 散戶小心了 08:242021/07/16 財經 中途島垃圾化身藝術 凸顯 04:102021/07/16 地方新聞 財經熱門新聞 英特爾阻撓沒用 台積電3奈米進度曝光 美5奈米廠不排除擴建 - 財經 台積電法說會 9大重點一次看 - 財經 英特爾壯大晶圓代工玩真的 傳狂砸8400億併購老四 - 財經 陳彥松 接國巨集團財務長 - 財經要聞 - 工商時報 連摃31期！威力彩再摃龜 6.4億頭獎無人中獎 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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