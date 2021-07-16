儘管據報告顯示，6月OPEC石油產量增加了59萬桶/日，來到2603萬桶/日，但隨著近期油價持續下跌，部分投資人進行逢低承接，令盤中美油反彈；周五(7/16)截至台北時間上午10點30分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-8月輕質原油期貨上漲0.12美元，報每桶71.77美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨持穩，報每桶73.47美元。(商品行情網)