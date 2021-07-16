大陸U15籃球聯賽女子組決賽中，一名14歲少女因身高優勢，暴砍對手42分25籃板6阻攻拿到冠軍，而這位少女身高竟有226公分，快要追平姚明229公分身高。

根據微博資料，這位14歲少女名叫張子宇出身籃球世家是山東人，她的爸媽都曾經是職業籃球運動員，爸爸身高213公分，媽媽是前女籃國手于瑛，身高198公分，擁有良好的基因，而這女孩14歲的年紀正是發育期，未來是否還能再長高也是可期待的結果，而張子宇超越一般有練籃球同學的身高，也被同學說她像竄天猴(衝天炮，北方人說法)。

張子宇在跳球時也比同年齡同學具備優勢。(圖/微博)

張子宇在U15籃球聯賽女子組帶領球隊得到冠軍消息曝光後，網友紛紛留言：「下次奧運應該可以上場了」、「14歲就長這麼高，是不是吃姚明長大的」、「未來世界冠軍」、「孩子體態挺均匀，比例很好」、「這絕對優勢啊」、「太欺負人了」、「小姑娘模樣還蠻可愛」、「比賽還沒開始，就已經結束了」。

張子宇和同學相處情形。(圖/微博)

張子宇在5歲時第一次到球場觀看父親比賽，從此對籃球產生極大興趣，進而在8歲起接觸籃球及正規訓練，在小學一年級身高已達160公分，到了小六身高已經達到211公分，而張子宇之前也透露她的偶像是美國NBA球星詹姆斯和哈登。