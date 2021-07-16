長榮航（2618）16日召開股東會，因去年未獲利，基於永續經營的穩健原則，將可供分配盈餘全數保留，以因應未來營運需求，通過不分配股東紅利議案；同時為了符合上市原則，也順利通過長榮航太釋股案。

長榮航子公司長榮航太為增加股票流通性及合理反應股權價值，拓展未來多元籌資管道，藉此強化公司治理，以達永續經營目標，因此規劃股票上市。

為何符合上市審查準則，將辦理長榮航太股份釋股，本次釋股案應採原有股東優先認購方式。

長榮航太股本35.28億元，為長榮航與奇異公司合資，持股分別為79.42％及20.58％。

長榮航去年因新冠肺炎疫情干擾，客運航班停航影響，雖然貨運收入逆勢價量齊揚達500億元，創新高，也年增97％，但客運營收僅有245億元，年減76％；整年度長榮航合併營收為890.49億元，年減50.9％，稅後虧損33.61億元，每股虧損0.69元。

長榮航關聯企業達11家，建構航空上下游產業的完整服務鏈，如有長榮航太、長榮空廚、長榮航勤、長榮空運倉儲、長榮航空飛行學院等企業，去年全年轉投資收益達8億元。

年報顯示，截至去年底為止，長榮航機隊規模87架，其中82架客機，5架貨機，因應疫情及市場變化，調整客貨機組合，與波音公司達成協議，遞延尚未交付787-10新機交付，變更為7架之機型為3架777F貨機及4架787-9客機。

展望未來航空產業，長榮航表示，此次疫情衝擊層面大、影響時間久，根據國際航空運輸協會預估，全球航空客運量要到2023年才會恢復到疫情前水準，客運復甦之路仍漫長。

儘管當前疫情仍影響著航空產業，不過長榮航堅持長遠的機隊營運規劃，預計A321客機將於2022年開始進行汰換計畫，部分A330客機亦將於2023年起陸續退役。新機導入規劃則將再視國際邊境管制解除及客運市場復甦之狀況而定。