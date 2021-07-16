陳男微解封隔天（14日），無罩直闖花蓮縣秀林鄉仍是公告管制區的砂婆噹溪垂釣，警方見狀直接函報花蓮縣衛生局裁罰。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣秀林鄉砂婆礑溪直至26日前仍是公告管制區，陳男不甩出入口前「防疫優先，禁止遊客進入」大型白布條，逕行入內垂釣，最後被警方依法函報主管機關裁罰。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣跟進微解封，13日起部分景點有條件開放，不過秀林鄉熱門戲水景點砂婆噹溪仍持續封閉，沒想到微解封隔天，竟有民眾未戴口罩，不甩村民的示警看板，直接騎機車前往溪邊進行垂釣，最後魚沒釣到，還被依法函報裁罰，警方也不禁搖頭大嘆「別跟荷包過不去」。

13日微解封，花蓮部分景點有條件開放，秀林鄉公所擔心轄內翡翠谷、砂婆礑溪、清水溪、三棧溪及崇德海岸等熱門景點湧入大量戲水人潮，因而成為防疫破口，直至26日三級警戒解除前，仍暫停開放。

沒想到微解封隔天（14日）早上6點多，54歲的陳姓男子帶著釣竿，騎著機車，前往砂婆噹溪垂釣，儘管進入溪床的出入口前有村民擺放的「防疫優先，禁止遊客進入」大型白布條，他仍不顧一切，逕行入內。

吉安警分局水源派出所員警巡邏時，發現一部機車竟停在砂婆礑溪附近，驚覺有異，趕緊入內搜巡，由於前往溪邊的山徑崎嶇難行，警方以繩索攀越石壁，費一番苦力抵達溪床，果然發現陳男正在溪邊垂釣。

陳當時手持釣竿等著魚兒上鉤，溪水潺潺，四周都是山林，環境令人放鬆，直到警方出現，他嚇了一大跳，連忙收起釣竿和魚簍，不過卻已來不及。

警方表示，陳男擅闖管制區域又未戴口罩，違反三級警戒規定事實明確，將依傳染病防治法第37條的規定，函報花蓮縣衛生局裁罰，處3000元以上、15000元以下罰鍰。