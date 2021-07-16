我國種植許多香蕉，據農委會統計，近年香蕉生產量約有34萬噸至36萬噸之間，預估今年產量將達36萬公噸，統計也發現，今年1月至6月我國共出口2388公噸的香蕉、集中在日本共有2383公噸，農委會主委陳吉仲今天宣布，台灣將有5000公斤香蕉要進軍東奧做為選手村水果之一。

陳吉仲表示，農委會身為國家的一份子，能提供運動所需的香蕉，期待選手看到台灣的香蕉時能有更亮麗的表現；他也提及，今年3月因為大陸不再進口我國鳳梨，日本則大量採購已逾1萬7000多公噸，等同過去10多年來銷售至日本的鳳梨總和，今年銷日芒果也比往年的成績更好，感謝消費者大力採購農產品，台日兩邊友好、可以更順暢更熱絡。

至於我國除了香蕉取得TGAP 2020 PLUS資格外，鳳梨、芒果、火龍果也取得TGAP 2020 PLUS資格，但陳吉仲說，最後奧委會食材委員會決議僅採買香蕉與鳳梨，但因為我國鳳梨生產已近尾聲，因此就僅提供香蕉。

我國銷日香蕉日前接連傳出農藥超標，陳吉仲強調，此次供應東奧的香蕉「絕對會做到100％沒有問題」，此次的香蕉來自高屏優質產地，完全符合規定外，農委會也要求鳳梨、芒果等外銷水果要有完整的SOP，從藥檢、冷鏈、物流等，不合格的品項已經大幅度減少。

中華奧委會副主席陳士魁提及，香蕉富含鉀離子、熱量高對選手補充能量是很好的食品，但過去參與奧運時大多看到是中美洲香蕉，這也是「第一次能在奧運看到台灣的香蕉」，希望世界看到台灣農產品的美好。

台日交流協會副代表星野光明說，陳吉仲前年至日本宣傳香蕉後，近年日本香蕉進口量就增加很多，甚至部分日本學童營養午餐也使用台灣鳳梨、香蕉，希望東奧選手吃到台灣香蕉能有更好的表現。