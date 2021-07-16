台積電昨（15日）公布第二季營收，每股純益、毛利率遜於市場預期，且第三季展望並未開出優於外界推測的數據，導致台積電ADR重挫逾5%，對此，專家表示，台積電已經開始為全球晶片荒鬧劇付出代價，接下來可能出現營收數字成長，但毛利率、營業利益率下降的情形。

針對台積電獲利不如預期的狀況，美國財經媒體專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）認為，是近2年來第一次見到的情形，且第三季的財務預測也比許多專家預期的還要低，部分原因是台幣走強，且台積電出口增加所導致，加上台積電為緩解晶片荒提高成本支出，接下來可能出現營收數字上升，但毛利率、營業利益率下降的狀況。

高燦鳴表示，台積電的股東需要適應這種現象，即使汽車晶片只占整體營收的一小部分，但由於需求強勁，台積電已把汽車晶片當作商機之一，過去他們大多把成熟製程的需求留給聯電與格芯等同業。

即使如此，高燦鳴強調，先進製程仍是台積電獲利關鍵，然而這種現象對台積電來說是好事也是負擔，先進製程的前置成本高於初期能獲得的效益，開發及提高產量的舉動會衝擊獲利，只有等到產品開始量產，台積電才能享受較高獲利。

對此，高燦鳴認為，台積電的投資人在獲取報酬前可能需要保持一點耐心，並點出台積電3年投資1000億美元的計畫相當關鍵，該公司相信這筆鉅額投資能帶來效益。

受到第二季財報不如預期的影響，台積電今開盤跌破600元以591元開出，下跌23元（或3.58%），截至上午10點半，台積電暫報592元。