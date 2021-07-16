內湖大賣場全中 家樂福今閉店消毒 11:082021/07/16 中時新聞網 何立雯 、中時、 張穎齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 家樂福內湖店傳確診者足跡，今閉店消毒1天。（圖／翻攝自Google地圖） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市衛生局昨公布確診疫調足跡，確診者曾在7/10前往好市多內湖店與IKEA，因此兩大賣場昨（15日）都緊急閉店消毒，並將暫停營業至17日。而家樂福內湖店今也傳出確診者足跡，業者在商場門口貼公告表示，今（16日）暫停營業進行全店消毒，預計在17日恢復正常營業。 家樂福內湖店今在臉書官網與Google更動營業時間，並在商場門口立起大型告示板表示，「本店配合政府單位指示，暫停營業進行全店消毒。預計將於7月17日09:00恢復正常營業。」 北市府公布有確診者足跡10、11日分別到過內湖Costco和IKEA。（圖／北市府提供／張穎齊台北傳真） 有確診足跡 IKEA內湖店停業1天變3天 北市＋9 確診足跡涉多家賣場 #家樂福 #內湖店 #確診者足跡 #本店 #閉店 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 就愛逛賣場 家樂福內湖店停業3天 17:172021/07/16 生活 218公車司機打完疫苗仍確診 一家5口染疫 北市急匡列逾80人 17:302021/07/16 生活 彰化連續嘉玲後今添1確診 男子社交圈跨3縣市 10人遭匡列 14:432021/07/16 生活 桃園增2確診 足跡僅激點情境旅館桃園館 15:352021/07/16 生活 Delta變種再拉警報 彰化男出差屏東確診 急驗病毒序列 17:092021/07/16 生活 彰化確診者曾搭火車到屏東逛商圈、見客戶 縣府急消毒 16:192021/07/16 生活 新北公布2確診者足跡 新店家樂福、瑞芳祈堂老街入列 16:022021/07/16 生活 不只靠疫苗 通風＋口罩和確診者同教室可保7天不感染 11:492021/07/16 生活 全程戴口罩仍染疫！桃園個案曾接觸確診者 急匡列10人居隔 16:342021/07/16 生活 「嘉玲」跑了！宜蘭增1確診 少女3採陰轉陽 15:402021/07/16 生活 在好市多、IKEA、全聯後 內湖家樂福今起閉店3天清消 14:272021/07/16 生活 生活熱門新聞 爭取到3萬劑疫苗 嘉義市18歲以上民眾全面開打 - 生活 打完莫德納第二劑 美女營養師曝48小時內症狀：4小時後最可怕 - 生活 Delta變種再拉警報 彰化男出差屏東確診 急驗病毒序列 - 生活 814萬人預約第三輪疫苗 不再苦等莫德納 81萬人回頭勾AZ - 生活 感染源不明 彰化確診男曾赴屏東 到過永靖全聯、員林市場 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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