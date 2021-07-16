台北市衛生局昨公布確診疫調足跡，確診者曾在7/10前往好市多內湖店與IKEA，因此兩大賣場昨（15日）都緊急閉店消毒，並將暫停營業至17日。而家樂福內湖店今也傳出確診者足跡，業者在商場門口貼公告表示，今（16日）暫停營業進行全店消毒，預計在17日恢復正常營業。

家樂福內湖店今在臉書官網與Google更動營業時間，並在商場門口立起大型告示板表示，「本店配合政府單位指示，暫停營業進行全店消毒。預計將於7月17日09:00恢復正常營業。」

北市府公布有確診者足跡10、11日分別到過內湖Costco和IKEA。（圖／北市府提供／張穎齊台北傳真）
北市府公布有確診者足跡10、11日分別到過內湖Costco和IKEA。（圖／北市府提供／張穎齊台北傳真）
有確診足跡 IKEA內湖店停業1天變3天
北市＋9 確診足跡涉多家賣場
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