英國首席醫療長周四晚間表示，由於新冠疫苗接種計畫，英國目前的情況已經好很多，但是民眾應該謹慎看待新冠管制措施的解除。

英國預定在7月19日解除大多數的新冠社交管制，聲稱疫苗的快速接種進度，基本上已經切斷染疫與重症或死亡之間的關聯。

首席醫療長Chris Whitty在一場網路研討會指出，不應該低估一件事，即英國可能再次以驚人的速度陷入傳染病的麻煩。但是由於成功的疫苗接種計畫，以及藥物和其他方法，英國的狀況已經好很多。

英相強生(Johnson)預定在下周一將英國推進到解封的第四步和最後一步，即結束封鎖在法律上的約束，包括目前仍關閉的夜店，將得以重新開放。強生表示，解封之後，不可避免地將出現感染潮，甚至更多人死亡；但是讓經濟停擺將造成更嚴重的後果，疫苗成功的推廣，已經減少了重症的數量。

Whitty表示，19日之後，關鍵是民眾要緩慢地解封，他預計大多數人仍將採取預防措施。