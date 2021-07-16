越南民航局（CAAV）以新冠疫情為由，暫不答應越南首家全貨機公司IPP Air Cargo遞件成立的申請案。

目前，全球貨運供需雖一片吃緊，但CAAV認為，目前新冠疫情當頭，考量越南航空業要朝永續發展方向前進，故這家全貨機航空公司成立申請得須暫緩。不過，CAAV表示，會持續觀察市場變化，或許有機會在2022年之後點頭答應。

成立IPP Air Cargo一事，是由越南專門代理全球精品，在當地有名牌王之稱的IPPG集團於6月份所提出的。當初，IPP Air Cargo打的如意算盤是，2022年時可以成為越南第一家全貨機航空公司，因為目前越南現有6家航空業者，基本上都是以載客為優先，而不是載貨為主。而越南當地高達8成以上全球貨物運送，都要靠國外業者來處理。

就是看準這個龐大商機，IPP Air Cargo初設投資額為2.4兆越南盾，約1億美元左右，並計劃從5架全貨機開始運行。IPPG集團本來希望2021年第4季先拿到許可證，2022年第2季首航。同時，開飛後的第一年，希望的營收目標定在7100 萬美元附近。至於真正獲利，可望於營運後第4年達到。

不過，越南民航局這項暫緩成立決定，無疑是給這個興致勃勃的名牌王頭上，狠狠地澆了一盆冷水。