高階醫療器材表面處理、治療白內障之人工水晶體及其植入系統等的奈米醫材(6612)今日除息，每股配息0.1元，開盤參考價為62.1元，今日開高後順利填息成功，盤中維持在平盤上方。

美國疫苗施打率漸增，奈米醫材今年主要美國眼科醫材大廠客戶人工水晶體銷售業務有機會回溫，而相關授權金收入也將增加，在疫情趨於穩定下，醫院人工水晶體置換手術量也可望持續回升，將為今年度營運增添動能。

奈米醫材2021年1月與高視醫療集團簽訂合作備忘錄，預估2021年Q1以連續雷射撕囊設備(CAPSULaser)及Preloaded Trifocal IOL在海南醫療先行區立項，準備進行臨床實資研究及產品註刪。另外，還有大陸子公司碩創的單焦預裝式人工晶體完成臨床啟動程序，正式臨床入組等。

另外，大陸子公司目前上海碩創單焦點預裝的水晶體在六家在做實驗當中，包括河北、青島、無錫等地，現在已有實際病人做完手術，按部就班進行當中。