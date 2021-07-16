正妹插畫家「泥泥學姐Janie」擁有甜美臉蛋與F罩杯火辣身材，多次登上《批踢踢實業坊》表特板，先前更以一張搭捷運睡著的照片爆紅，被公認是「超兇插畫女神」，光IG就擁有超過175萬粉絲，人氣相當高，除了插畫工作外，她也經營YT頻道，也經常透過社群分享辣照，近日她分享了自己做「肚臍挑戰」影片，再度引發熱議。

身為插畫家的泥泥學姐，平時除了透過臉書、IG等分享自己的創作外，也開設了自已的YouTube頻道，分享自己旅遊、玩樂甚至cosplay等紀錄，還在社群大方展現好身材，放送粉絲福利，近日她在IG分享一則短片，詢問粉絲「你們的手肘碰得到肚臍嗎？我覺得很難」，影片中，攝影師大喊「肚臍挑戰」，要泥泥學姐起身回應，用雙手手肘碰到肚臍，泥泥學姐一開始滿頭霧水，接著開始這項任務。

穿著緊身駝色上衣與牛仔熱褲的泥泥學姐，裝束還算是很方便行動，她很努力要將雙手手肘放到肚臍上，但遠比自己想像得還要艱難，雙手一直被飽滿上圍阻擋，無論身體怎麼左右扭動，就是很難達到指定位置，而喬位置的過程中，泥泥學姐除了擠出超深事業線，美胸還被雙手擠到變形，而因為她的衣服布料薄透，這些變化都被看光光，讓人看得流鼻血。

泥泥學姐的「肚臍挑戰」影片一曝光，吸引上萬人圍觀並按讚，暴動留言「放大的舉手」、「這個挑戰很挑人做，只是為何我看了十分鐘還沒看完？」、「很可愛的困擾」，也有女性粉絲表示，也有同樣的困擾，「這不彎腰或蹲下真的很難弄」，驗證真的很有難度。