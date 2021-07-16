網壇這次退出東京奧運的球員不少，其中包括納達爾(Rafael Nadal)、費德勒(Roger Federer​)、蒂姆(Dominic Thiem)、艾文斯(Daniel Evans)、孔塔(Johanna Konta)都相繼退賽，讓這次奧運網球星度減少了許多，不過網壇不缺好手，仍有不少球星參賽。

而在今天出現了一則大好消息，那就是世界球王喬柯維奇(Novak Djokovic)正式宣佈將參加東京奧運，在今年拿下澳網、法網及溫網冠軍後，球王將繼續挑戰奧運金牌，而他的加入也讓奧運網球賽變得更加有話題性。

С великим поносом се пакујем за Токио и придружујем нашој репрезентацији у борби за најсјајнија одличја на Олимпијским борилиштима. За мене је игра за Србију увек била посебна радост и мотивација и даћу све од себе да нас све обрадујем! Идемооо 💪🏼 — Novak Djokovic (@DjokerNole) July 15 2021

喬柯維奇在社群網站上宣佈，自己已經訂了前往東京的機票，將加入塞爾維亞國家隊一同參加奧運，衝擊奧運金牌，目前他的大滿貫獎盃數已正式追平納達爾和費德勒，接下來將挑戰奧運金牌，目標是達成「年度金滿貫」。

目前在網壇只有阿格西(Andre Agassi)、納達爾、小威廉絲(Serena Williams)和葛拉芙(Stefanie Graf)拿下年度大滿貫，而其中葛拉芙甚至在1988年締造年度金滿貫的壯舉，喬柯維奇今年只差一枚奧運金牌，就能追上前輩高懸33年的成就。

不過本屆奧運雖然退出不少好手，但其中實力仍不可小看，男單有日本好手錦織圭、我國好手盧彥勳、麥維德夫(Daniil Medvedev)、西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)、貝雷提尼(Matteo Berrettini)等人參加，喬柯維奇若想成功奪下金牌，肯定要發揮百分之百的實力來應戰！