你慣用電子票證進行小額消費嗎?近期兩大電子票證悠遊卡與Happy Go都推出最新活動,要讓你一邊消費一邊做愛心,並且有機會抽到大獎唷!

【在三商餐飲消費嗶卡 悠遊卡就捐款護兒童】

悠遊卡公司響應家扶基金會「用愛包圍」計畫,與三商餐飲集團攜手舉辦「你嗶卡我加菜悠遊送愛」活動。即日起至7月31日止,凡持悠遊卡至三商餐飲旗下品牌包括三商巧福、三商鮮五丼、拿坡里、福勝亭門市消費,單筆滿150元/300元,即可享有門市優惠(優惠以門市公布為主),悠遊卡公司也會加碼捐出5元給家扶基金會,協助繼續投入兒少心理創傷復原服務。

根據家扶基金會自5月28日至6月10日進行的「疫情下的兒少照顧問卷調查」結果顯示,面對子女停課居家的家長,有78.7%認為與孩子相處的時間變長了,其中62.4%家庭增加超過8小時的時間,也有53.5%家長認為與孩子的衝突變多、51.4%容易有負面情緒產生。

【HAPPY GO響應「一機在手便利Pay」推零接觸消費再抽Switch】

現金交易及索取一般紙本發票易增加接觸感染的風險,HAPPY GO與新北市政府稅捐稽徵處合作舉辦「一機在手便利Pay」抽獎活動,鼓勵民眾響應零接觸支付及培養以載具儲存雲端發票的好習慣。即日起至9/30推出「一機在手便利Pay」活動,凡使用HAPPY GO Pay於全台遠東百貨、遠東SOGO百貨、遠東巨城購物中心、愛買、TheMall遠企購物中心、c!ty 'super、遠傳電信直營門市、遠傳friDay購物、SOGO istore、香格里拉台北遠東國際大飯店、香格里拉台南遠東國際大飯店及Mega50消費,單筆消費不限金額,並將雲端發票存入HAPPY GO App中之載具,就有機會獲得Switch等大禮,每消費及儲存1張雲端發票,即可累積1次抽獎機會,存越多中獎機會越多。民眾首次下載完成註冊登入即送50點,同時綁定手機條碼再送50點,活動期間內首次於HAPPY GO Pay進行綁定信用卡並於指定通路單筆消費滿100元(含)另贈200點。

近期全台民眾陸續分批施打疫苗,讓疫苗險登上熱搜關鍵字,HAPPY GO也首度與產險公司異業結盟,透過HAPPY GO官網與App就能輕鬆申辦兆豐保險防疫險、疫苗險和各種全保險產品,不但保費親民,防疫期間透過網路投保再抽Switch;日前兆豐保險更將疫苗險保障期由14天放寬為28天,意謂民眾接種疫苗28天內因不良事件導致住院,都予以理賠,並定額給付住院保險金每日3仟元,且除加護病房及負壓病房加倍外,尚包含住院關懷金及殯葬費用,提供民眾更周延的保障。