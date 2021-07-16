台中市議員楊正中認為事有蹊蹺，該地區的雨水下水道工程才剛完竣，理應不太會有水溝惡臭的情形發生。（台中議員楊正中服務處提供／盧金足台中傳真）

水利局強調，管線施工挖掘，應向市府道路主管機關申請。（台中議員楊正中服務處提供／盧金足台中傳真）

台中市西屯區福雅及福科路口附近因汙水及雨水的排水產生問題，造成水溝傳出陣陣惡臭。（台中議員楊正中服務處提供／盧金足台中傳真）

這幾天台中市受到午後對流影響，位於西屯區福雅及福科路口的居民卻因大雨過後，汙水及雨水的排水產生問題，造成水溝傳出陣陣惡臭，市議員楊正中召集相關單位會勘後才發現是管線單位便宜行事，水利局探測儀探照下水道，罪魁禍首是涵管被不明管線鑿穿，台電施工便宜行事，鑿洞穿過雨水下水道，水利局將依法追究責任。對此，台電應允開挖該地點，如是工程施作不當立即進行改善。

西屯區福雅及福科路口附近因汙水及雨水的排水產生問題，造成水溝傳出陣陣惡臭，而該地區為福雅及福林二里交界，但里長遲遲找不到問題原因，轉而向市議員楊正中請求協助。

楊正中認為事有蹊蹺，是以該地區的雨水下水道工程才剛完竣，理應不太會有水溝惡臭的情形發生。福林里里長林柏翰說，近日午後大雨，住在福雅及福科路一帶的居民頻頻向他反應，該地區每逢雨後水溝傳出陣陣惡臭，嚴重影響居家環境。

福雅里里長王勝偉表示，路口的麵包店每逢大雨，店前就淹大水實在很頭痛。為此，他們前後也曾找水利局進行下水道清淤，但改善仍有限。

為釐清究竟為何單位，楊正中召集相關管線單位到場現勘，他質疑管線單位施工時都要經過申請，並要繳交施工及竣工圖給市政府，結果市府不僅沒有確認，包商更是便宜行事，未考量管線空間逕自鑿穿，使得該地區的排水產生問題，遇雨暴漲、淤泥沉積引發陣陣惡臭。

與會中僅有台電近期在該地區進行管線工程，台電也應允近日開挖該地點，如是台電工程施作不當，會立即進行改善，解決該地區淹水事故。

楊正中強調市府必須針對管線單位做好管理，不要再有管線鑿穿涵管的事情發生。水利局強調，該案為台電施工便宜行事，鑿洞穿過雨水下水道，水利局將依法追究責任。另外，管線施工挖掘，應向市府道路主管機關申請。