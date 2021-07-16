鴻海、台積電買到1000萬劑BNT疫苗，但卻被民眾黨立委高虹安踢爆，蔡政府抗拒接觸上海復星，9成時間在處理政治考量，讓鴻海、台積電炸鍋。國民黨北市議員羅智強16日表示，中央小動作不斷，台北市長柯文哲應「戰」起來自救，透過雙城論壇向上海復星採購足額疫苗。

「台北市長戰起來，自購疫苗救台北！」羅智強說，柯文哲抱怨疫苗不夠，中央小動作不斷，北市「被整得很慘」，他建議柯不要只會抱怨疫苗不夠，請柯透過雙城論壇，向上海復星採購足額疫苗，北市要勇敢自救。

羅說，北市是全台人口密度最高城市，本就容易發生群聚，除260萬市民，還加上每天來台北上班的200萬人，都讓北市防疫困難重重，但中央配給北市的疫苗還不到80萬劑，反正紅帽已被扣到發紫了，柯也不用再理會綠營的紅帽大法，加上台北上海行之有年的雙城論壇，只要柯願意，比照鴻海創辦人郭台銘模式購買疫苗絕不是問題。

羅說，現在郭的疫苗已買到，慈濟獲中央核准還在進行，打鐵趁熱，北市跟進，共同下單，再追加200至300萬劑，只有加快北市的疫苗覆蓋率，才能盡快恢復正常運作，至於中央會不會阻擋的問題，柯也不該掛心，郭和慈濟要買BNT，衛福部長陳時中不也使盡吃奶力氣在卡在擋？民意沸騰，蔡英文總統只有低頭，只要柯願開這一槍，相信台北市民會是最大後盾，若他是台北市長，一定這麼做。

另外，羅也怒酸，蔡總統真的好棒，在她主政下，台灣的貧富差距是史上最高，2019年台灣人民20等分位貧富差距，前5％所得是最後5％的130倍，而這個數字在2015年是100倍，這是為何股市愈好、卻有愈來愈多的人活不下去，因為富者愈富，而貧者連活都活不下去，這也是政府不敢告訴大家的一件事。

羅說，疫情暴發的5、6月，台灣比去年同期死亡人數大增4500多人，民進黨執政短短4年，貧富差距就大增30倍，且2019年還沒疫情，去年疫情爆發後，科技、製造業不受影響，觀光、服務業卻萎縮蕭條，底層民眾減班減薪，幾乎可肯定，去年、今年的數字會更難看，所以當蔡不斷宣傳股票多少，「我想請問蔡英文，你富了誰，窮了誰？」