位於新北市福隆的靈鷲山無生道場，是北台灣知名觀音道場。（靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山連續10年舉辦大悲閉關，念觀世音菩薩的〈大悲咒〉。（靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山名列台灣宗教百景之一，以慈悲與禪為宗風。（靈鷲山佛教教團提供）

今年是靈鷲山開山38周年，以「觀音一直都在」為活動主軸，7月25日將首播《觀音在哪裡》創作佛曲，希望療癒樂音共願同行，除了感受觀音慈悲喜捨的大愛，突顯靈鷲山是觀音道場的慈悲與禪宗風，更虔心感恩觀音發揮心安防疫的大無畏精神，撫慰芸芸眾生。

一粒善緣種子，一首平安樂曲，遍灑三千，都是慈悲的力量。將近5分鐘的《觀音在哪裡》佛曲，由靈鷲山當家常存法師改編詞，邀請音樂人施昀廷譜曲，編曲老師林幗航助陣完成，透過清淨莊嚴、蘊含深意、又能朗朗上口的歌詞，溫暖安定曲風，搭配歌手葉廷宇低沉磁性嗓音，讓人在煩悶的疫情中，滌盡不安的靈魂，感受觀音的慰藉。

常存法師聊起催生這首歌的因緣，心中滿是感恩。他說，一直以來，都想做一首讚頌觀世音菩薩的歌曲傳唱，今年不只是開山38周年，也是大悲閉關10周年。閉關期間，每天都念著觀世音菩薩的〈大悲咒〉，但面對新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻升溫，危機和無常不斷上演，內心忍不住呼喊，觀音在哪裡呢？

他想起靈鷲山開山住持心道法師說：「當人人都成為人間觀音，世界就充滿和平。」上師以觀世音菩薩為生生世世的依歸，跟隨祂的腳步，以祂的大慈悲心與願力為學習對象，創立弘法利生的靈鷲山無生道場，38年來，發揚觀音的慈悲濟世精神，帶領信眾專心修行，安定身心，如同觀音無時無刻、一直都在左右陪伴著我們。

常存法師腦中憶起〈見與不見〉這首詩，心想如果改寫來讚揚觀世音菩薩，再貼切不過，當下靈感湧現，提筆編寫，一氣呵成。

為取得授權，進一步了解才發現，〈見與不見〉並非出自第六世達賴喇嘛倉央嘉措，原名〈班扎古魯白瑪的沉默〉，最早出自《疑似風月》作品集，創作靈感源自藏傳佛教祖師蓮花生大士一段悲憫眾生的開示：「我從未離棄信仰我的人，甚至是不信我的人，雖然他們看不見我，但我的孩子們，將永永遠遠都受到我慈悲心的護佑！」

常存法師說，透過大陸信眾協助，找到原作者談笑靖，表達教團想要改編這首詩詞，也願意付版權費，對方是一位非常虔誠的佛教徒，聽到靈鷲山是佛教團體，很慷慨的同意改寫，並祝福順利弘揚觀音精神。

原來觀音一直都在，不曾離開過！歌詞中提及的「不來不去、不悲不喜、不增不減、不捨不棄」16字，正說明觀音和上師不離不棄的關愛，慈悲心將會護衛法界眾生，寂靜歡喜。

值此全球天災不斷、疫情瀰漫不安，當下更需要信仰無畏、安心、安定的力量，如果人人能回到觀世音菩薩身邊，效法祂守護天下蒼生，無私又不執著的付出、千處祈求千處應的精神，彼此幫助走過生命的苦難，進而成為人間觀音，這也是詞曲裡「人間觀音處處顯」的核心精神。並邀請大家參加「online！心安防疫，全球祈願送祝福」，祈願地球平安、疫情消弭、大眾健康、社會詳和，活動網址https：／／tv.ljm.org.tw／BlessingWall／index.html。