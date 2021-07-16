國內新冠肺炎疫情嚴峻，讓許多癌友因擔心感染風險，對進入醫院治療卻步；對此，台中榮民總醫院癌症防治中心主任李旭東表示，根據系統性回顧研究，癌症治療每延遲4週，無論是手術、放射治療還是藥物治療（如化療或免疫療法），癌症死亡率都可能增加6％至8％。他建議，癌友應安全且按時就醫，避免延誤診斷及治療。

另，中央流行疫情指揮中心開放第九、十類順位者可登記預約接種新冠疫苗，門診也遇到不少癌友詢問是否可接種新冠疫苗？李旭東說，目前醫學證據指出，疫苗副作用發生機率並不會因罹患癌症而增加，疫苗對於國內出現的Alpha、Delta變異株有一定的保護力，而癌症病人為COVID-19併發症高風險族群，建議癌症病人均應接種疫苗，為建立周全防護，主要照顧者及同住人也應接種疫苗。

李旭東，也提醒「每位癌症病人因疾病、接受療程及身體情況有所不同，建議可先與醫師討論，等到能夠接種時，能在合適時機完成疫苗接種，完成自我保護。

中榮癌症防治中心參考國家綜合癌症網絡（National Comprehensive Cancer Network，NCCN）建議疫苗接種指引，包括：接受自體或異幹細胞移植以及細胞治療等患者，應於治療結束後三個月接種疫苗；而正在接受化療患者則必須符嗜中性白血球恢復後可接種。

另，接受重大手術患者術後數周就可施打，而標靶治療、免疫治療以及放射治療患者基本上就是可以隨時施打，而治療結束進入追蹤期的患者也可以隨時施打。