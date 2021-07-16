新冠肺炎近日在台疫情已漸趨緩，指揮中心雖延長三級警戒至7/26，不過也宣布相關降級的措施，因此讓各地迎來微解封的人潮，傑昇通信也宣佈祭出包含蘋果、三星、realme、小米及OPPO等熱門品牌手機的好康優惠，iPhone 12 Pro Max（256G）微降價5千6，更微釋出realme 8與紅米Note 10 5G手機免萬元優惠，與全台民眾一起迎接微解封的週末假期。

傑昇通信微解封優惠機型 。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

中央流行疫情指揮中心宣布三級警戒「微解封」措施，北台灣連鎖通訊門市─傑昇通信也端出多款品牌手機促銷活動，首推上市以來銷售熱度不減的iPhone 12 Pro Max（256G）微降價，原價41400元，現在只剩35790元，現省5610元，讓民眾撿便宜。

Xperia 1 III（上）、realme 8（下左）、Redmi Note 19 5G。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

不只iPhone，傑昇通信微釋出萬元有找的5G手機，像是小米齊下高性價比的紅米Note 10 5G，配置6.5吋螢幕、90Hz螢幕更新率、5000mAh大電量，且具備反向充電功能，支援18W快速充電，後置4800萬畫素三鏡頭相機模組，前置800萬畫素自拍鏡頭，至傑昇通信門市購買空機價6690元，花小錢就能得到各種超越同級產品實用的5G手機功能。

另一款也是萬元有找的大電量中階5G手機realme 8，機身輕巧、重量僅186g，配備5000mAh電池，前置鏡頭1600萬畫素，後置4800萬三鏡頭相機模組，傑昇通信門市最低優惠價7490元。而只有在網路限定販售的三星新機Galaxy M12超鯊機，也是6.5吋螢幕、4800萬畫素主鏡頭及5000mAh大電量，超規格、超值得的4G手機，在傑昇通信門市就可用4890元買到，比網路價更低。

使用感受好比微單眼的大師級旗艦新機SONY Xperia 1 III，新機預購期間至傑昇通信購機，再送近9千元超級實用且物超所值的豪華禮包，再加碼SONY粉絲月活動，只要持任一款SONY手機都可以來門市，免費送手機清潔及健檢服務，還能再抽Apple iPhone 6S（32G）、Samsung Galaxy M11及兒童藍牙智慧手錶等多項3C大獎。