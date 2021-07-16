前綠委沈富雄。(圖片摘自沈富雄臉書)

本土新冠肺炎疫情逐漸趨緩，外界相當關注三級警戒是否有望在7月26日後降級，衛福部次長薛瑞元昨(15日)表示，三級警戒降級並非不可能，不過必須先做好相關準備措施。前民進黨立委沈富雄今(16日)在臉書表示，下週初政府勢必宣布警戒降級，同時全面解封，回到二級，他更對防疫的三大咖「總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、指揮官陳時中」做出初判。

沈富雄今在臉書初評「防疫三大咖之過」，其中關於蔡英文作為，他以「由於過度抗中恐共，致使疫苗政策荒腔走板，目前試圖圓謊，卻欲蓋彌彰」、「陳時中對妳狀似百依百順，妳卻對他統御無方，任他一隻好鱉刣得肚破腸流」作為評論。至於蘇貞昌，沈富雄則指出，「紓困不力，拯民無方，對災情特別慘重，約30%的服務業勞工的扶助是杯水車薪」、「對下屬陳時中指揮官完全使不上力，是一個沒有聲音的閣揆，放任防疫下半場的調性完全走樣」。

談到陳時中時，沈富雄指出，「總體來講，為期兩個月的小規模大流行控制不惡，甚至有殺蟑螂用牛刀之嫌，但對『逆時中』們攻擊最力的兩數字始終反擊無力，也就是過高的致死率和黑數，且『逆時中』們迄今仍津津樂道『黑數』之為惡，陳時中完全束手無策、啞口無言」。

最後，沈富雄說，「總之，這是一場荒唐國度的荒唐之役，人民在驚恐之中，完全沒有是非」。