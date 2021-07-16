F-35戰機發動機

發動機短缺問題已困擾五角大廈超過1年，軍方高層官員透露，數十架F-35為了發動機維修而無法運作。

據軍事網（Military.com）報導，F-35專案主管菲克（Eric Fick）在眾議院戰術空軍與地面部隊小組委員會（House Subcommittee on Tactical Air and Land Forces）作證時說，發動機短缺已對空軍造成最嚴重的衝擊。

到7月8日為止，美國空軍有 41架戰機都為了發動機，處於所謂的「等待零組件任務能力受損」（Mission Impaired Capability Awaiting Parts ，MICAP）狀態。而這意味著除非那些戰機被修好，否則無法執行任務。但到5月時，美國空軍已接收了第283架F-35戰機。

菲克說，除了美國空軍自己的戰機外，還有另外5架F-35等著修理，其中3架來自夥伴國，1架來自美國海軍陸戰隊，還有1架來自海軍。他指出，在46架F-35戰機中，部分在等零組件，或是需要能增進推力與性能的升級F135發動機電源模組。

美國海軍代理研發和採購助理部長史特凡尼（Jay Stefany）說，他們正與業界，還有奧克拉荷馬州廷克空軍基地（Tinker Air Force Base）的聯合攻擊戰機發動機重型維修設施人員密切合作，致力投入F-35修復工作。