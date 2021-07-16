市場終端需求旺盛，帶動MCU(微控制處理器)需求緊繃，第三季再傳出漲價聲音，盛群(6202)就傳出自8月起約有80%產品漲價10~15%，對於下半年營收、毛利率等均將有明顯貢獻，今股價開高走高，跳回5日線，盤中帶量一舉攻上漲停137.5元鎖住，同屬MCU族群的新唐(4919)也一度逼近漲停，應廣(6716)漲幅最高也達7.7%。

8吋晶圓產能吃緊一路看到明年，甚至在2023年才有新產能貢獻，但MCU多採用8吋製成，故面對晶圓廠頻頻喊漲下，MCU廠也將成本轉嫁予客戶端。

盛群上半年合併營收為31.34億元，年增加27.8%，第一季每股純益為1.54元，其實盛群為反映晶圓漲價成本，在今年4月已經針對全產品品項調漲15%，此將有助於盛群第二季毛利率表現，法人預估，有機會挑戰50%大關，且因為進入第三季新一輪漲價潮後，後市營運仍有向上空間，據悉，盛群8月起將針對80%產品漲價10~15%。

盛群去年因應疫情盛群健康量測類MCU的銷售數量更高達9700顆，其他安防、直流無刷馬達BLDC、電腦週邊等產品均維持穩定增長，今年預估將相較去年持續成長，盛群目前訂單能見度已經看到明年，也對明年訂單預收三成訂金。

盛群將在7月26日舉辦法人說明會，除公布第二季財報表現外，也將對第三季展望，MCU漲價相關訊息做出更明確說法。