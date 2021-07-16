亞洲首個跨國幹細胞治療COVID-19論壇將透過7月21日BIO Asia–Taiwan線上衛星演講平台，分享第一手的臨床經驗。此次論壇是亞洲第一個跨國間質幹細胞(MSC)治COVID-19臨床實務探討且多達50多例的國際學術論壇，集結亞洲6國專家的珍貴分享，開放報名不到一週，吸引20國生醫界意見領袖，甚至還有當地衛生當局報名取經。

與會專家將於論壇中分享的間質幹細胞(MSC)治療新冠肺炎、急性呼吸窘迫症候群(ARDS)、肺部纖維化(Lung Fibrosis)、早產兒肺支氣管發育不全(BPD)等臨床實務，其中近30個案例的間質幹細胞由訊聯生技供應，包括泰國重要醫學中心-拉瑪鐵菩提(RAMA)醫院等國內外多家醫學中心。

新冠肺炎爆發，細胞治療百倍速前進，短短18個月，全球有77國投入間質幹細胞(MSC)治療COVID-19臨床研究，此次論壇包括印尼、日本、馬來西亞、新加坡、泰國及台灣等亞洲6國專家的珍貴分享，開放報名不到一週，旋即吸引英國、美國、孟加拉、印度、馬來西亞、泰國等20國生醫界意見領袖，甚至還有當地衛生當局報名取經。

論壇另一大主題則探討後疫情時代的幹細胞應用，除了目前的重症治療之外，全球龐大的確診人數，後續的預後治療更是未來醫療一大挑戰，此次論壇有馬來西亞、新加坡及台灣醫師探討間質幹細胞(MSC)的應用廣度，包括早產兒肺支氣管發育不全(BPD)、ARDS、紅斑性狼瘡(SLE)等再生醫學及免疫調控方面的表現，皆充分展現了間質幹細胞(MSC)的應用廣泛。