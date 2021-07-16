隔夜美股表現乏力，科技股尤為疲弱，受此影響，周五香港股市早盤小跌，恆生指數開跌0.08%，目前跌0.23%，報27932.26點。國企股跌0.28%，報10145.41點。

恆生科技股指數目前跌0.32%，報7636.68點。

重量級的騰訊微跌0.09%，稍早前一度跌逾1%，使大盤承壓。

阿里巴巴由跌轉升，目前小漲0.4%。

小米超越蘋果，躍升成為全球第二大手機製造商，激勵股價上漲近4%，在藍籌股中表現最佳。

根據Canalys出具的調查報告，第二季小米在全球智慧手機市場的占有率達17%，僅次於三星電子，並首次超越蘋果，成為全球第二大手機公司。

藥明康德預期上半年淨利年增53%～55%，股價應聲上漲逾3%，稍早前一度漲近7%。

中國恒大目前漲5.5%，稍早前一度漲逾9%，該集團宣布7月27日召開董事會討論特別分紅計畫。集團股隨之走高，恒大汽車稍早前一度漲逾4%，惟目前跌1.2%。恒大物業目前漲0.6%，稍早前漲4%。恒騰網絡漲3%，稍早前漲近7%。