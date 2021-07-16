東和鋼鐵(2006)持續漲價，今(16)日上午宣布調漲H型鋼基價每公噸800元。東和鋼鐵第二季營收再創新高，第三季因台灣進入夏季限電減產，可能使得營收略降，但全年營運仍將創新高。

東和鋼鐵今年以來受惠台灣鋼筋、型鋼、鋼構出貨穩健，越南廠鋼筋需求轉強，加上產品報價持續上漲，上半年營收逐季提升，第二季營收149.38億元，再創新高，季增16.24%、年增47.73%，累計上半年營收277.88億元，年增40.97%。

東和鋼鐵第一季營收128.5億元，毛利率17.48%，淨利14.82億元，EPS 1.38元。法人推估，東鋼第二季營收續增，毛利率可望與第一季持穩，獲利將成長，EPS上看1.5元為單季新高。

展望第三季，台灣進入夏季限電、越南進入雨季，加上鋼筋、H型鋼價格漲勢相對上季趨緩，法人預期，東和鋼鐵第三季營收、獲利可能較第二季高檔衰退，但隨著國際廢鋼供應趨緊、價格走揚，後市將帶動東鋼鋼筋、型鋼報價攀高，第四季旺季加上產品價格續揚，營運可望回升，全年營收、獲利將創高。

全年來看，東鋼今年在台灣鋼筋、型鋼、鋼構價格走揚，出貨穩健，越南廠貢獻轉佳挹注，營收、獲利可望同步改寫歷史新高。

另外，昨日公司股東常會決議通過辦理現金減資。年底前有望完成減資33%，進一步提升每股獲利能力，今年EPS可望超過5元。