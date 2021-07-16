《商情》黃金亞洲電子盤回落 11:272021/07/16 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因上周美國初請失業補助金人數下降，為經濟復甦帶來一絲希望，加上前一交易日金價登上1個月高點，引發部分投資人獲利了結，拖累金價回落；截至台北時間7月16日上午11點15分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 8月黃金下跌0.3美元，報每盎司1828.7美元。 9月白銀上漲0.091美元，報每盎司26.485美元。 10月白金下跌1.1美元，報每盎司1136.6美元。 9月鈀金上漲16.7美元，報每盎司2746美元。(商品行情網) 《商情》買盤回補 日本橡膠終止連6跌 《美股掃瞄》美上周初領失業金人數 再創疫情爆發來新低 #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #金價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》獲利回吐 紐約棉花轉跌 10:192021/07/16 財經 NCC宰制下 電視新聞全盤綠化 04:102021/07/16 時論廣場 中鋼8月內銷盤價 維持平盤 04:102021/07/16 財經要聞 《類股》中鋼8月盤價續平 Q2營運可期 11:442021/07/16 財經 《晨間解盤》轉航運短打 電子逢低找好股(倫元投顧提供) 07:462021/07/16 財經 《觀光股》豐趣助旅遊商家數位轉型 擬攜手雄獅輸出海外 13:262021/07/16 財經 台積電收盤重挫25元 台股跌138點失守萬八 13:442021/07/16 財經 《商情》需求強勁 鎳價上漲近5個月高點 14:172021/07/16 財經 《盤中解析》「積」弱不振 萬八失足 11:442021/07/16 財經 台股上萬八市值再創高 04:102021/07/16 財經要聞 航海王再起 逾半運輸股漲停 04:102021/07/16 財經要聞 財經熱門新聞 認為邱純枝為適合董座人選 焦佑倫談東元 應回歸公司治理 - 財經要聞 - 工商時報 鋼鐵股活了1天又死 押對這幾檔還是賺原因曝 - 財經 英特爾阻撓沒用 台積電3奈米進度曝光 美5奈米廠不排除擴建 - 財經 鋼鐵人回歸 15檔鋼鐵股 強勢反彈 - 財經要聞 - 工商時報 《半導體》新唐飆天價 華邦電持股市值增逾百億元 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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