因上周美國初請失業補助金人數下降，為經濟復甦帶來一絲希望，加上前一交易日金價登上1個月高點，引發部分投資人獲利了結，拖累金價回落；截至台北時間7月16日上午11點15分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

8月黃金下跌0.3美元，報每盎司1828.7美元。

9月白銀上漲0.091美元，報每盎司26.485美元。

10月白金下跌1.1美元，報每盎司1136.6美元。

9月鈀金上漲16.7美元，報每盎司2746美元。(商品行情網)