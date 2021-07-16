為鼓勵民眾消費購物以行動支付結帳，並將雲端發票存入載具，減少紙張愛護地球，新北市政府稅捐稽徵處與HAPPY GO共同舉辦「一機在手便利Pay」抽獎活動，活動期間使用HAPPY GO Pay消費付款並儲存雲端發票，就有機會把Switch等大獎帶回家！

新北市稅捐稽徵處表示，即日起至9月30日，使用HAPPY GO Pay於指定通路（全臺遠東百貨、遠東SOGO百貨、遠東巨城購物中心、愛買、TheMall遠企購物中心、c!ty 'super、

遠傳電信直營門市、遠傳friDay購物、SOGO istore、香格里拉台北遠東國際大飯店、香格里拉台南遠東國際大飯店、Mega50） 消費，單筆消費不限金額，並將雲端發票存入

HAPPY GO App中載具，每消費1筆，即可累積1次抽獎機會。

獎項有：Switch、Sony可攜式藍芽喇叭、遠東集團禮券1000元、500元、HAPPY GO點數等共258個獎品。