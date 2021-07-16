大陸對虛擬貨幣的監管效果持續顯現，數位貨幣投資平台幣世界15日晚間公告，遵照大陸央行營管部文件涉及虛擬貨幣領域的條款，配合監管部門的行業整頓要求，即日起旗下APP和網站在大陸境內停止運營。

路透引述幣世界官方網站公告，其運營主體為北京幣世界網絡科技有限公司，除提供數位貨幣投資資訊外，還有社交和個性化的幣圈，以及智慧盯盤的即時行情，英文版幣世界已登陸歐美市場，同時正在籌備東南亞等市場產品。

大陸央行營業管理部7月稍早表示，轄內金融機構、支付機構不得直接或間接為客戶提供虛擬貨幣相關服務，且不得為虛擬貨幣相關業務活動提供經營場所、商業展示、營銷宣傳、付費導流等服務。

央行營管部網站刊登的「關於防範虛擬貨幣交易活動的風險提示」指出，近期監管機構已經對涉嫌為虛擬貨幣交易提供軟件服務的北京取道文化發展公司清理整頓，責令該公司註銷，官方網站已停用。