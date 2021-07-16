疫後餘生 長期恐有失智、憂鬱等症狀

新冠肺炎(COVID-19)肆虐全球，中國醫藥大學附設醫院發現，感染者除了呼吸道症狀之外，也會影響神經系統，包括嗅味覺異常、頭痛、肌肉酸痛、頭暈、腦中風、癲癇等，但這些症狀在一年之後，96％的病人嗅味覺皆恢復，唯也有研究顯示，感染者腦部受到發炎反應的影響，和其他失智症、憂鬱症病人的腦部很相似，故推測新冠肺炎的感染者長期可能會有失智及憂鬱等症狀出現。

中國醫藥大學附設醫院神經部醫師蔡昇達表示，去年，中國附醫神經部團隊做了系統性的回顧及統合分析，總結了新冠肺炎的神經學表現，最常見的為嗅味覺異常、頭痛、肌肉酸痛、頭暈、腦中風、癲癇等，研究成果刊載於去年五月的神經學前沿(Frontiers in Neurology)期刊。

於一年後，再度進行文獻回顧，發現上述的神經學症狀，皆是可恢復的，歐美及中東地區的研究已證實嗅味覺改變之症狀，在一週內已開始逐漸恢復，一年之後，96％的病人嗅味覺皆恢復，其原理為免疫反應造成嗅味覺細胞發炎，造成嗅味覺的喪失。

但感染新冠肺炎也有可能造成長期的後遺症，今年六月21日，由史丹福大學Andrew C Yang等人發表於「自然」(Nature)的研究中，對新冠肺炎感染而過世的病人進行解剖，發現感染新冠肺炎者，腦部受到發炎反應的影響，和其他失智症、憂鬱症病人的腦部很相似，故推測新冠肺炎的感染者長期可能會有失智及憂鬱等症狀出現。

蔡昇達強調，在神經科門診詢問度最高的，是施打疫苗的血栓問題，英國研究證實，疫苗造成腦部「靜脈」血栓的比例是每百萬人中 14.7人，是罕見之併發症，而感染新冠肺炎患者於住院中發生靜脈血栓之機率為3～20％，風險遠高於施打疫苗引起之併發症。

他也以台灣腦中風學會建議中風急性期兩週內不建議施打，穩定後還是應該施打，因為好處還是遠大於壞處，呼籲曾中風後的病人應接種疫苗，避免發生新冠重症或是死亡，而抗血小板藥物(如阿斯匹靈、保栓通)及抗凝血藥物皆不需停用、亦不會增加接種疫苗的副作用。此外巴金森氏病患者，若符合資格者應儘速施打疫苗，打疫苗當天無須停藥，注射部位可選擇動作較差側的手臂。