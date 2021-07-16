國民黨聯合藍營4縣市申購疫苗，遭民進黨質疑台灣將獲5000萬劑疫苗，數量已足夠，要藍營地方政府別再亂。國民黨今開記者會痛批，實際上就是政府無能，導致台灣目前到手的疫苗還不到1000萬劑，蔡政府睜眼說瞎話，以畫大餅的幻象愚民，甚至藉此拒絕縣市政府比照永齡與台積電的專案方式買疫苗，徹徹底底是基於政治算計罔顧人命的暴政，說「行政院爛」是剛好而已。

國民黨文傳會主委王育敏羅列蔡政府在取得疫苗的四大罪狀，分別是「卡疫苗、搞黑箱、割稻尾、畫大餅」，她說，從去年東洋採購BNT疫苗，到永齡、慈濟捐贈疫苗，政府就是不斷阻撓，甚至抹紅BNT疫苗是中國大陸代工，擺明了政治考量凌駕民眾健康，相信全民都看在眼裡。

王育敏表示，第二類中央與地方防疫人員施打人數從9萬暴增為22萬，至今不敢公布施打名單，疫苗預算花67億，審計部稱機密，不敢接受立院監督，荒唐無比，大搞黑箱讓人民無法接受。

王育敏引用媒體最新民調顯示，高達6成5民眾認為行政院變成收割國家隊，痛批行政院發言人羅秉成把永齡、台積電辛苦採購疫苗的功勞，全往自己身上攬。

王育敏說，民進黨團宣稱有5000萬劑疫苗，但至今沒打到人民身上通通不算數，目前逾412萬人欲接種莫德納疫苗，但按照蔡政府的採購數量遠遠不足，請問政府會繼續採購以滿足人民需求，還是要叫這些人放棄，要求政府告訴人民真相，不要只會畫餅充飢。

國民黨文傳會副主委鄭照新質疑，綠營宣稱5000萬劑疫苗，但到貨僅1000萬劑，是否也把將於11月初解盲的高端疫苗算進去？是否有灌水之嫌？反觀以色列、泰國開始布局施打第三劑疫苗以因應變種病毒，未來台灣的疫苗需求量將倍增。