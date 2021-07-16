根據《Heat Nation》在16日爆料，騎士當家後衛塞克斯頓目前至少吸引包含熱火、尼克、湖人、雷霆、鵜鶘、溜馬等6隊的招募興趣，其中以熱火與尼克最有機會搶到他，畢竟年僅22歲的他，本季已有場均24.3分、4.4助攻與3.1籃板表現。

騎士當然並非不想留下塞克斯頓，卻因塞克斯頓今年休兵期間可以簽下5年1.68億美元的續約條件，讓騎士高層感到卻步，既然沒錢可以續留，還不如利用他在自由市場搶到一些籌碼，加上騎士今年抽到選秀探花籤，也有機會補強後場戰力。

但對熱火與尼克來說，能夠補進塞克斯頓，無疑可以提升後場戰力或火力，尤其是今年季後賽首輪早早出局的上季東區冠軍熱火，後場火力不足的問題明顯曝露，也讓吉米巴特勒、阿德巴約兩名全明星球員打得格外辛苦，當然更想招募塞克斯頓。

尼克也面對同樣窘境，儘管他們在季後賽換上「飆風玫瑰」羅斯擔任先發後衛，可惜他的體力與傷痛問題仍然存在，導致尼克在季後賽首輪以1比4遭到老鷹淘汰，假如可以補進塞克斯頓，尼克後場困境可望解除，下個球季或有機會走得更遠。