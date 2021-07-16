前副總統陳建仁昨晚臉書發文，7月14日台大醫院告知，他参加國產疫苗二期臨床試驗的解盲結果，打的是安慰劑。被質疑，若是打安慰劑，為何之前可以幫忙背書國產疫苗？民進黨立院黨團書記長羅致政會後受訪表示，前副總統背書的是「這個國產疫苗計畫的推動」。

台北市議員王鴻薇15日臉書指，受試者不知道自己打的是疫苗還是安慰劑，大概只有陳建仁知道自己打的是疫苗；陳建仁昨晚在臉書指出，14日才被告知打安慰劑；但被質疑，打安慰劑為何幫高端疫苗背書？

民進黨立院黨團今記者會被問到此問題，立委鄭運鵬說，前副總統陳建仁伉儷接受國產疫苗雙盲測試，人體試驗，14日才知道自己打的是安慰劑，顯然事前不知道，這在證明雙盲測試非常公正客觀。

他指出，但前副總統以身試驗，是有風險的，卻被國民黨議員抹黑，讓他們感到非常不捨，表示王鴻薇顯然搞不清楚這個試驗的計畫跟方向，前副總統伉儷接受雙盲測試，表示過程都是接受安排、被動被通知。顯示台灣國產疫苗及陳前副總統，是真真實實在接受科學的雙盲測試疫苗，但國民黨所發動的，就是良知和理性，政治雙盲的疫苗攻擊。

他說，國產疫苗開發每個階段都要罵，破壞大家對國產疫苗的信心，對疫情完全沒有幫助。不需要你們正面肯定，但也不需要惡意攻擊，請國民黨主席江啟臣，不要再做良知和理智雙盲的攻擊。

不過對於陳建仁尚未解盲前，也不知道自己施打疫苗還是安慰劑的情況下，為何還替高端疫苗背書？媒體會後追問羅政治，羅致政表示，陳前副總統當時也不知道自己打的是什麼，是說自己參與國產計畫，背書的是，這個國產疫苗計畫的推動。