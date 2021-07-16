新北市1名女騎士控訴，她停在自家門口的機車屢次遭人惡意丟棄垃圾，經常出現吃過的便當、檳榔、香菸和口罩等，讓她痛批丟棄者很沒良心，她甚至自嘲買了1部「智能機車」，會自己買飯、抽菸、戴口罩、上路勞累還會自行買保健品，詼諧內容逗樂大批網友，留言「應該要幫妳生氣的，可是妳的敘述太好笑了」。

1名女網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，她把機車停在住家樓下，機車竟屢次被附近民眾當作「垃圾桶」棄置垃圾，而且垃圾種類五花八門，她甚至自嘲「我有1台智能機車，肚子餓了會自己去買便當吃，還會抽菸、呷（吃）檳榔，還知道防疫期間要戴口罩！還會買麵包來吃，常常配飲料有阿比（維士比）還有汽水，酸痛太操勞還會買保健品來保養自己？」

女子自嘲買了1部「智能機車」，會自己買飯、抽菸、戴口罩、上路勞累還會自行買保健品，詼諧內容逗樂大批網友。（翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該女網友PO文痛罵丟垃圾者沒有公德心，「樹林人不要這麼沒品好嗎？成天往我機車上扔拉雞（垃圾）！」，她最後仍不忘自嘲1句「我以為我騎的是機車，原來是垃圾桶啊」；許多網友看見她詼諧逗趣的PO文內容，紛紛留言笑說「應該要幫妳生氣的，可是妳的敘述太好笑了」、「對不起，我笑了」。

其他網友則留言說，「變成垃圾車？」「搞不好是同一個人喔」、「在車上留字，丟垃圾者全家得新冠肺炎，還打不到疫苗」、「真的很沒水準」；也有人笑說「請問可以分享一下這台車放哪嗎？我那天有需要可以找得到它」，原PO則回覆「你滾！」並說「停我家樓下，臭（錯）了嗎？」

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