63歲金馬影帝萬梓良近日傳出蒼老、身體狀況不佳，過去他因電影《大頭仔》在金馬獎上封帝，前期更慧眼識英雄大力提攜「星爺」周星馳，但近年雙方似乎沒連繫。曾演出《逃學威龍》中「黃小龜」一角的男星黃一山最近則在社交平台揭兩人失和內幕。

萬梓良早年參與香港麗的電視藝員訓練班出道，之後演出《男與女》、《流氓大亨》展露頭角，1988年更以《大頭仔》在金馬獎上封帝。私下，他是「星爺」周星馳的伯樂之一，傳聞當年星爺拍第一部電影酬勞不理想，是萬梓良介入斡旋後才讓周星馳接下工作。

黃一山爆料萬梓良、周星馳失和內幕。（圖／取自《on.cc東網》）

今年5月萬梓良現身大陸「雜交水稻之父」袁隆平告別式，被人發現外貌衰老，臉上也多了些皺紋，和過去印象大不同。5年前萬梓良透露罹患糖尿病，去年他接拍電影《麥路人》與郭富城再次合作，為了適應夜間拍戲，竟然私自決定停藥，只為不耽誤拍攝進度，讓郭富城十分訝異其敬業。

據《東網》報導，黃一山最近拍影片爆料貴為「亞視一哥」的萬梓良以前可說和「無綫一哥」周潤發齊名，當年萬梓良特別提攜周星馳，直到1989年拍攝《他來自江湖》成為轉折點，演出男二的周星馳因演技、台詞搞笑，鋒芒勝過了萬梓良，兩人才開始有心結。黃一山後來因節目《娛樂新聞眼》採訪萬梓良，問他對周星馳風格有何評價？引來萬梓良大罵，但黃一山不在意，最後不忘送暖萬梓良，表示：「希望萬子哥（萬梓良）能忘記過去，重新振作，拍多些好戲給我們欣賞，萬子哥我們支持你」，而萬梓良、周星馳對此爆料無回應。