桃園中壢一家坐落於中平商圈的40年老字號建國自助餐，家常又實惠的餐點風格是許多上班族、學生族的共同回憶，疫情影響，建國自助餐自5月宣布暫停營業後時隔2個月，5日宣布復業，16日卻又宣布7月底將關門大吉，讓不少民眾扼腕不已。

建國自助餐坐落於中平商圈不顯眼的一角，自民國69年來憑著客家風味的口感、家常菜的氣氛以及實惠的價格成為眾多中壢上班族、學生族專屬的共同回憶，然因疫情影響，建國自助餐自5月宣布暫停營業2個月後，7月5日宣布復業，但復業僅10餘天卻又宣布7月底將關門大吉，民眾直呼「共同回憶再也見不到了！」。

「真的累了！」建國自助餐接受電訪表示，收入的虧損不僅只有停業的2個月，實際上自去年疫情爆發後中平路、建國路的人潮大量減少，虧損就相當嚴重，並強調，這2年的收入僅能與菜錢持平，員工薪資、便當盒、器材耗損等等幾乎都無法支應，入不敷出，更感慨表示「老本已經虧完了，只好關門。」

疫情衝擊之下，許多老店關門大吉，其中許多民眾的共同回憶也隨之消失，建國自助餐於臉書粉絲團發布結束營業消息之後，許多網友直呼「哭阿沒有50塊便當了！」、「謝謝建國陪我走過好多個補習的夜晚！」，更有網友表示「結束營業前再吃一波。」表示對老店的支持。