台股航運族群近期展開絕地大反攻！法人指出，隨市場眾所矚目的陽明（2609）291.2億元現增案宣布「驚險完成」，且萬海（2615）、長榮（2603）下周股東會在即，且長榮亦將於21日出關，可望使航運股下周「利多滿船」。

航運股日前一度慘淪「鐵達尼號」，在股價短線漲多、美國總統拜登恐插手航運市場、電子股出現轉強契機下，引發強勁蝴蝶效應，貨櫃三雄紛紛自高點重挫二至三成。

法人研判，台積電法說會後股價將成關鍵，揭示航運、電子孰強孰弱，若台積電法說會後股價明顯轉強，則可能領軍電子拿回主流，在資金排擠效應下，對航運股不利。

不過，在市場認定台積電法說會少有亮點下，股價16日大跌近4％，回測季線，反倒使航運股「撿到救命浮木」，陽明、萬海漲幅落在6～7％，「二度入獄」的長榮更是無畏處置，股價飆漲逾8％，再朝漲停近逼；上市航運指數盤中大漲5.54％。

航運股基本面仍亮眼，惟近期受籌碼紊亂影響，如今航運股再度回歸盤面多頭焦點。法人點出，電子股將迎來旺季，下半年可望逐步拿回戲份，惟第三季同時也是航運股旺季，預期航運、電子有望擔綱下半年「雙主流」。萬海、長榮股東會將於下周召開，且「關禁閉」中的長榮亦將於21日出關，航運族群利多仍可期。