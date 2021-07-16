新冠變種病毒肆虐全球，台灣從去年至今已湊齊「四大天王」病毒株，大多為境外移入個案，僅有少數案例傳入社區。公衛學者及醫師提醒，Delta病毒株為目前全球主流，除了維持戴口罩、社交距離等防疫措施，施打疫苗和保持室內通風也是關鍵。

台大醫院今（16）日召開線上記者會，邀請台大公衛學院教授陳秀熙、台大醫院家醫部醫師程劭儀等人分享因應新型變種病毒的公衛防疫措施。陳秀熙表示，mRNA病毒變異非常快，目前印度株（Delta）已取代英國株（Alpha），成為全世界主流病毒株；雖然台灣疫情在大家努力之下受到控制，但站在公衛角度希望能夠提前部署。

先前屏東Delta病毒群聚事件蔓延17人確診，所幸目前疫情已獲得控制。陳秀熙表示，和過去相比，2021年家戶感染風險增加1.4倍，推測可能和變種病毒有關，Delta變異株的R0值可達到7.6，也就是平均一人可傳染給7到8人；尤其是無症狀感染者，或是還沒接受檢測的隱性感染個案，可能不自覺傳染給家人。

陳秀熙指出，觀察確診者康復所需時間也是一項重要指標。根據新加坡的研究，Delta變異株的傳播時間長，從症狀發生到Ct值大於30，平均要花上18天；若以台灣的案例來分析，即使是Alpha變異株，發病後14天仍有很高的病毒量。

程劭儀分析，Delta感染者容易出現頭痛、喉嚨痛、流鼻水等類似重感冒症狀，不一定會發燒。但值得注意的是，根據最新研究，完成兩劑AZ疫苗注射後，對於Delta和Alpha病毒株可達到92％和86％的效力。

目前疫情指揮中心針對境外移入個案做「基因定序」，陳秀熙相當認同：「很多研究強調，針對再次感染、群聚感染、接種疫苗後感染者，都需要做基因定序。」另外他也建議，針對醫護人員進行抗體檢測，是未來防範變種病毒的重要策略。

針對變種病毒在氣溶膠狀態下的傳播風險，陳秀熙引述美國喬治亞州一項研究指出，19個人沒戴口罩、未交談，共處一間教室中，有感染個案時，在室內不通風的情況下僅能待1.7個小時，通風狀況下可以待7.2小時；如果有良好通風並且戴口罩，可以待超過7天。

陳秀熙說明，戴口罩可降低37％的新冠肺炎發生率，改良通風系統也可有不錯的效果；如果是透過自然通風（打開門窗並使用電風扇），可降低35％的發生率，如果搭配機械性通風（可吸附懸浮微粒的空氣清淨機），發生率可降低48％之多。