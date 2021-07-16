美國10年期美債殖利率暴跌，能源、科技股下挫，加上台積電ADR下挫5.5％，衝擊台股開盤表現，台積電(2330)下挫4％影響，台股一度18000點失守。航運股、金融股走揚，盤中跌幅收斂，預估成交金額5500億元以上。

航運股昨天跌深反彈，收盤拉出長紅，今天開盤延續昨天強勁表現，貨櫃三雄帶頭衝，漲幅都超過7％，吸金能力依舊強勁，成交比重達45％，再度超越電子股。

電子股中台積電領跌，主要第2季及第3季財測的毛利率和營業利益率均不如市場預期，ADR率先反映，連帶影響今天開盤走勢。接下來電子股重量級法說會開跑，包括第2季獲利預期不錯的友達(2409)也將在下周召開，景氣展望都會連帶牽動族群表現。

技術面方面，台股昨日加權指數開高走高，化解高檔連續7個交易日出現黑K線頹勢，但成交金額萎縮，形成量價背離，加上外資期貨再度增加空單，今天又是帶量下跌，下周逢期指結算，投資人需留意短線變化波動加大。