長榮航(2618)今日召開股東會，董事長林寶水表示，到去年底營運機隊數為87架，包括82架客機及5架貨機，2020年已與波音公司達成協議，除遞延部份尚未交付787-10新機交期，並變更其中7架機型為3架777F貨機及4架787-9客機，787客機預計由2022年延後至2023年交付完成，3架777F貨機則由2022年提前至2021年第4季交付完成。

林寶水表示，客運復甦之路仍崎嶇且漫長，在客運市場明顯復甦、客機腹艙艙位大幅增加之前，亞洲往歐美艙位供給仍不足應付需求，貨運運價可望維持在相對高檔；此外，長榮航的冷鏈佈局，已經協助運送莫德納疫苗回國，也可以看出長榮航確實有實力。

但客運復甦緩慢，疫情影響時間長，林寶水認為，歐美國家因加速施打疫苗，逐步邁向解封，不過，亞洲大部分國家仍面臨疫苗短缺、邊境管制及入境隔離限制及疫苗保護力備受考驗，全球航空客運量要到2023年才會恢復到疫情前水準。

今年油價較大幅度攀升，林寶水指出，目前執飛航班不到2019年同期的一半，對油價攀升對營運衝擊降低。

長榮航A321客機將於2022年開始進行汰換計畫，部分A330客機亦將於2023年起陸續退役。新機導入規劃則將再視國際邊境管制解除及客運市場復甦狀況而定。