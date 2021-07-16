全球知名市調機構Canalys發佈全球手機市場2021年第二季排名，小米在全球智慧型手機市場佔有率達到17%，超越蘋果晉升全球第二，年增長高達83%，小米集團創始人、董事長兼CEO雷軍也表示，小米將持續精進，力拚坐穩全球第二。目前已經傳出蘋果將在9月推出新iPhone，恐再度挑戰小米新任亞軍的位置。

上半年通常為非蘋Android手機新機旺季，小米透過多元、分眾的市場規劃，在市佔率上攻城掠地，為蘋果傳出將在9月13日發表全新iPhone，屆時全球智慧機版圖發展勢必相當有可看性。

雷軍在對全體員工發出的信中指出，成為世界第二是小米發展史上的重大里程碑，下一步，小米將進一步精實核心能力，能夠儘快真正坐穩世界第二。

數據顯示，在2020年第四季，小米手機全球出貨量4340萬台，年增長31.5%，首次超越蘋果，重返全球第三，隨後的2021年第一季，蘋果以15%的市場份額升至全球第二，小米以14%的份額緊隨其後，其全球出貨量達到4940萬台，年增長69.1%。

此外，小米智慧工廠一期已建置完成開始生產，它是擁有全自動化生產線、年產百萬高階智慧型手機的智慧工廠，也是新工藝、新材料、新技術預研的大型實驗室，以及先進製造設備和自動化產線的實驗基地。

2020年小米研發總投入超過100億元人民幣，今年預計再增加30~40%，在2021年初，小米就宣佈將進行史上規模最大的工程師擴招，全年招聘5000名工程師，佔目前員工總數超過20%。

據Canalys最新揭露的全球智慧型手機第二季資料，小米在境外市場快速擴張，在拉丁美洲年增速超過300%，在非洲超過150%，在西歐增長超過了50%。據小米集團2021年第一季財報，小米手機已經進入全球100多個國家和地區，在12個國家和地區排名第一，歐洲市場排名第二，印度市場連續多年穩居第一。