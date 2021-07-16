中鋼(2002)昨日開出8月內銷盤價，熱軋鋼板等月盤產品全面以平盤開出，為連續第二個月持平。中鋼預期下半年全球鋼鐵供應吃緊，鋼市將可持續多頭行情。受惠鋼市暢旺，中鋼第二季營收獲利可望創新高，包括新光鋼(2031)、中鴻(2014)、燁輝(2023)等第二季的財報表現亦可期，經昨天一天大漲後，今日個股股價仍是震盪趨堅的格局，等待資金進一步增溫。

中鋼自去年7月起，單月盤價連漲12個月至今年6月；7月中止漲勢，以平盤開出，8月為連續第二個月為平盤。中鋼集團中鴻7月為平高盤，8月可望持續為平高盤的格局，更為貼進市場行情。

整體來看，中鋼第三季的季盤仍漲4.1%，第三季業績將再度攀升，全年獲利將交出佳績，EPS上看3.5元。

中鋼表示，近期煉鋼原物料價格持續飆漲，鐵礦砂及強冶金煤價格雙雙突破每公噸200美元，強冶金煤價格更較今年初倍增，副原料合金鐵成本如高碳錳鐵也大漲五成，鋼廠煉鋼成本不斷攀升。第三季為鋼鐵業傳統淡季，亞洲鋼價短期回檔修正後，大陸期現貨同步反彈走揚，寶鋼8月份則平盤開出，以落實保供穩價政策。

中鋼指出，考量國內鋼市仍受新冠疫情影響，力求鋼價平穩及鋼市穩定發展，以及國內用鋼產業轉嫁能力及國際競爭力，8月份盤價皆以穩健平盤訂價，協助業者放心接單。

中鋼表示，歐盟7月1日起對現行26項進口鋼品實施的防衛措施延長三年；俄羅斯則自8月1日起至年底針對出口煉鋼原物料、半成品、成品等特定金屬課徵至少15%出口關稅；中國大陸因上半年鋼鐵產量續增，政府為確保達到年度減產與環保目標，下半年勢將厲行減產調控。隨著各國推動一系列限產及貿易保護措施，全球鋼鐵供應吃緊，鋼市多頭格局續航可期。