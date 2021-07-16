金融股今早在台股失守萬八之際，由金控獲利王富邦金(2881)率先衝高站上82.5元，創1997年6月以來的新高價，富邦金衝高帶領金融股指數逆勢紅盤，金融類股指數站上1576點，亦創1998年4月以來新高。

據統計，15家上市櫃金控上半年獲利累計稅後純益3415億元，創歷史新高，並較去年同期大增近一倍。台股在跨過高點18000點後拉回，金控股今天在獲利持續高成長的加持下，有捧掌多頭大旗的氛圍。

7、8月進入除權息旺季，今年上市櫃公司股息創新高，金控獲利豐收可期，富邦金、國泰金(2882)兩大金控今年更將可望跨越稅後純益千億元大關，成為金控族群的領頭羊。

開發金(2883)今年獲利排名擠入前段班，6月稅後盈餘32.01億元，月增2.1倍，累計上半年稅後盈餘169.56億元，比去年同期成長近4.5倍，上半年每股純益1.14元。6月獲利回升，主因國際股市上揚加上本土疫情逐步受控，帶動資本市場走勢回升，有利於投資操作及部位評價。

此外台新金今年獲利表現也可圈可點，6月自結稅後盈餘達59.4億元，主要是當月處分彰銀部分持股並就剩餘持股重新評價，合計認列損失42.58億元，但取得保德信人壽100% 股權，認列暫定廉價購買利益91.8億元(最終確定數尚待會計師複核)，6月獲利繳出好成績。累計上半年稅後純益129.1億元、年增達8成，EPS達1.1元。