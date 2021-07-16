新冠肺炎疫情尚未平息，全台有不少企業受到影響，勞動部16日公布最新無薪假統計指出，實施無薪假的業者多達2704家、人數3萬1980人，實施的家數創下史上新高，就連人數也創下11年以來新高。（張鎧乙攝）

新冠肺炎疫情尚未平息，全台有不少企業受到影響，勞動部16日公布最新無薪假統計指出，實施無薪假的業者多達2704家、人數3萬1980人，實施的家數創下史上新高，就連人數也創下11年以來新高。（張鎧乙攝）

勞動部今天公布最新無薪假統計指出，截至今天為止，實施無薪假（減班休息）達2704家、人數3萬1980人，實施的家數創下史上新高、而人數則創下2010年以來新高，相較上周增加1萬847人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施態樣較多的是每月休9至12日。

從實施的行業觀察，住宿及餐飲業為重災區，本周已有744家、1萬4814人實施無薪假、其次為批發及零售業的664家、5314人；本周住宿餐飲業有1家大型的飯店就實施800多人。

勞動部勞動條件及就業平等司黃維琛表示，本期主要實施減班休息仍以住宿及餐飲業、批發零售業等內需產業為主，雖然家數、人數持續上升，但從實施的程度包括實施的天數從原本多半為13天至16天，本期最多則為9至12天，也發現部分事業單位原本要實施3個月，紛紛也縮回實施的天數，「微解封後有往好的方向發展」，但也不排除家數與人數會再增加。

黃維琛提及，此次因為疫情影響的事業單位與金融海嘯或去年因疫情致使國外封城導致出口受阻等減班休息情況不同，上述2情況皆已製造業為主，此次疫情影響多為中小型事業單位如5至6人、10多人等，因此事業單位家數較多。